Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi delira davanti alla telecamera? Interviene Patrizia De Blanck: come lo fa tacere, che imbarazzo

Momenti di discreto delirio nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Mancano ormai poche ore alla diretta di stasera, venerdì 2 ottobre, e Tommaso Zorzi sembra carico a molla. E che fa? Molesta la telecamera, letteralmente. Una delle tante telecamere presenti nella casa. Si pianta davanti all'obiettivo e inizia a straparlare, dunque la telecamera svia, si muove, cerca di evitarlo, non ne può più. Ma niente da fare, lui insiste. Dunque, per fermarlo, è necessario l'intervento di Patrizia De Blanck. Già, a sorpresa ecco che nelle battute finali del video che potete vedere qui sotto si palesa proprio la contessa che, tazza in mano, impalla la telecamera e fa finalmente tacere Zorzi. Almeno per qualche istante...

