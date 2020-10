Uomini e Donne, rissa brutale: Gemma Galgani e Tina Cipollari ridotte così, mai visto prima

02 ottobre 2020 a

a

a

Lui, lei, l’altra. La più classica della trame, nello studio di Uomini e Donne dove i colpi di scena sono sempre assicurati. E cosa succede da Maria De Filippi su Canle 5? Valentina Autiero sembra interessata a Gianluca, bello e ricciolino, ma tutto questo fa esplodere di rabbia Sirius. Che raccoglie un altro due di picche dopo quello ricevuto da Gemma Galgani. E s’infuria. Una scenata di gelosia che potrebbe diventare il centro di un nuovo capitolo della saga Uomini e Donne. La Autiero attacca pubblicamente Nicola. Ho capito che non sta in studio per trovare l’amore. […] Poi lo vedo che mi guarda da lontano e mi sorride: penso che voglia giocare”. Volano gli stracci e sullo sfondo restano Tina Cipollari e Gemma a bocca aperta mentre si consuma un altro scontro. Epocale. Intanto, sembra che Sirius non abbia interesse a conoscere alcuna donna. Nelle scorse settimane, Nicola Vivarelli (questo il vero nome dell’ex corteggiatore della Galgani) è stato protagonista di scontri accesi in studio con Gemma. L’ha accusata di averlo trascurato non accettando un invito a Forte dei Marmi nei mesi scorsi, ma lui si è difesa dicendo che Sirius vuole solo pubblicità. La stessa tesi di Tina Cipollari, che ha sempre messo in guardia la Galgani. Poi è arrivato Paolo, 62 anni. Sembrerebbe l’uomo giusto per Gemma. Ma non è andata bene nemmeno in questo caso.

"Un bacio umido". Tragedia sentimentale per Gamma Galgani, con Paolo è finita in disgrazia

"Sai dove devi andare?". Senza precedenti: Gemma Galgani brutalizza Tina Cipollari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.