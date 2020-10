Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: "Stesi a terra", la canotta si alza. Roba da censura

02 ottobre 2020 a

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli vicini come non mai al Grande Fratello Vip. In attesa della puntata di stasera, in cui Alfonso Signorini potrebbe mettere in seria difficoltà la Gregoraci mostrandole quando sta accadendo fuori dalla casa con Flavio Briatore e il presunto ex manager, tra i due la tensione sessuale sale ogni giorno di più. Mentre erano intenti a provare il ballo per la serata in diretta su Canale 5, i due sono arrivati a pochi centimetri dal bacio: addirittura la canotta della Gregoraci si è alzata nell’impeto della presa di Pretelli, roba davvero bollente. D’altronde non è un mistero che tra i due ci sia una forte intesa e un’attrazione ancora più forte: probabilmente Elisabetta avrebbe già ceduto a Pierpaolo se non fosse consapevole di tutta la situazione all’esterno del GF Vip. “Sei l’epicentro del mio terremoto”, ha dichiarato Pretelli che continua ad attendere il via libera dalla Gregoraci.

