Oggi è un altro giorno, Serena Bortone gelata da Roberto D'Agostino: "Qualche problema ce l'hai tu", imbarazzo in diretta

02 ottobre 2020 a

Gelo in diretta a Oggi è un altro giorno. Ospite di Serena Bortone nel salotto pomeridiano di Raiuno è Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia e vera e propria "mina vagante" televisiva. Onesto fino a essere brusco, Dago mette in evidente imbarazzo la padrona di casa. Si parla di amore e relazioni, prendendo spunto dal rapporto un po' litigarello tra Donald Trump e Melania. D'Agostino, con una discreta faccia tosta, inizia a indagare sul passato sentimentale della conduttrice e quando la Bortone ammette di essere single, Mister Dagospia la spiazza: "Se una persona arriva alla tua età senza essere sposata qualche problema ce l’hai tu". La Bortone è sulle spine e risponde in maniera un po' stizzita: "Io sono fiera dei miei problemi".

