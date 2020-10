Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e lo sguardo terrorizzato: "Roba grave", la frase sul sesso in piscina con Pretelli

02 ottobre 2020 a

a

a

“Quella roba è grave, non te l’ho mai detta questa cosa”. Così Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip dopo che Alfonso Signorini le ha mostrato la confidenza che Pierpaolo Pretelli ha reso a Matilde Brandi. L’ex velino aveva sostenuto che la Gregoraci gli avesse detto nell’orecchio che era desiderosa di fare l’amore con lui: nella puntata di Canale 5 si è però scoperto che non era vero. La smentita è arrivata dalla diretta interessata: “Era tutto così bello, perché vuoi rovinarlo? È bellissimo il rapporto che abbiamo, però se sono frenata c’è un motivo, forse è perché non me la sento”. Poi rivolgendosi a Signorini: “Lui è stupendo però gli ho detto che deve stare più tranquillo perché se ho messo dei paletti c’è un perché”. Pretelli ha provato a giustificarsi così: “Ero euforico in quel momento in piscina, avevo capito male”. Tutto risolto? Almeno fino a quando non si abbatte il ciclone-Briatore sulla Gregoraci, venuta a sapere delle dichiarazioni del suo ex marito riguardo alla sua partecipazione al GF Vip.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.