Flavio Insinna, la campionessa de L'Eredità scoppia in lacrime: la maxi-vincita grazie a questa parola

03 ottobre 2020 a

Flavio Insinna ha incoronato Viola in qualità di nuova campionessa de L’Eredità, ma soprattutto ha potuto fare festa con lei per una vincita tutt’altro che irrilevante. La donna è riuscita a indovinare la parola corretta al gioco finale della ghigliottina e si è quindi portata a casa oltre 50mila euro. “Piangente ma felice”, ma commentato Insinna dinanzi a Viola che dallo stupore si è portata le mani al viso e non ha trattenuto le lacrime. La professoressa ha stappato lo spumante per brindare come da tradizione del programma, dopodiché il conduttore de L’Eredità ha dato appuntamento alla prossima puntata, che andrà in onda direttamente domenica e non sabato per via di un concerto inserito nel palinsesto di RaiUno. Ma tornando alla campionessa, è stata molto brava perché non è mai facile indovinare la parola partendo dai cinque indizi della ghigliottina: “scarpe” è la risposta che ha dato la prof ed è stata quella giusta, come annunciato da un festante Insinna.

