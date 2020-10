Tale e Quale Show, Carlo Conti asfalta Alfonso Signorini negli ascolti: al GF Vip gli scandali non bastano

03 ottobre 2020 a

Carlo Conti si conferma imbattibile per Alfonso Signorini al venerdì sera: Tale e Quale Show su RaiUno ha registrato 3 milioni e 782mila telespettatori con uno share del 18,42%, vincendo nettamente il confronto diretto. Al Grande Fratello Vip va però riconosciuto l’onore delle armi: un cast pazzesco ha innescato tutta una serie di dinamiche esplosive che stanno facendo volare il reality di Canale 5, soprattutto sui social.

Di conseguenza il risultato di Signorini va giudicato in termini positivi: ha comunque portato a casa 3 milioni e 37mila spettatori di media con uno share del 18,17%. Tra lo scontro a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore e il caso di Adua Del Vesco, che avrebbe fatto coming out a Massimiliano Morra rivelando di nascosto a mezza casa che sarebbe gay, il GF Vip sta facendo parlare di sé e soprattutto non sta facendo affatto pesare il doppio appuntamento settimanale: paradossalmente paga più lo scarso consenso nei confronti di conduttore e opinionisti che nei confronti del cast, che invece è ritenuto uno dei migliori degli ultimi anni ed è seguito come non mai nel live h24.

