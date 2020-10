Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci sbrocca: "Fatti i ca*** tuoi", demolita la concorrente "frignona" (e colpevole)

03 ottobre 2020 a

“Per una volta fatti i ca*** tuoi. Te lo dico perché ti voglio bene”. Elisabetta Gregoraci decide finalmente di prendere una posizione al Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - sul caso fatto esplodere Adua Del Vesco. La quale ha prima sollevato un polverone quasi senza precedenti per un reality che pure in 20 anni ne ha viste di cotte e di crude, e poi ha iniziato a "frignare" come se non ci fosse un domani. Umanamente dispiace vedere qualcuno piangere per così tante ore di seguito senza sosta, ma quelle lacrime non sono altro la conferma che Adua ha la consapevolezza di averla fatta troppo grossa. Dichiarare che il suo ex Massimiliano Morra è gay è stato un colpo basso a prescindere dal fatto che sia vero o meno: non doveva farlo, punto.

E per questo gran parte della casa ha preso le distanze da lei o non si è esposta, anche perché lei non sta facendo altro che peggiorare la situazione. Dopo aver scoperto che Tommaso Zorzi l’ha sbugiardata in diretta nazionale confermando di aver saputo da lei che Morra era gay prima ancora di entrare in casa, la Del Vesco ha interrotto il pianto solo per inveire nei confronti di Zorzi: “Non ha il coraggio di guardami negli occhi perché sa che sta facendo una cosa merdosa”. In realtà è lei che ha la coscienza sporca, anche se le amiche stanno provando a tirarla su di morale: di certo c’è che per il pubblico è già morta e sepolta, si attende solo l’eliminazione tramite televoto.

