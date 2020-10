Grande Fratello Vip, “Flavio Briatore è un grande str***: attacchi a Elisabetta Gregoraci dal suo ex? Volano parole grossissime

03 ottobre 2020 a

“Questo Flavio Briatore è proprio un grande str***”. Così la contessa Patrizia De Blanck ha espresso a modo suo solidarietà ad Elisabetta Gregoraci, che nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip - condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - è venuta a conoscenza dell’intervista abbastanza pesante che l’ex marito ha rilasciato a il Fatto Quotidiano. In pratica Briatore ha lasciato intendere che la concorrente del reality di Canale 5 sia una mantenuta e lei ha sorpreso tutti, rispondendo a tono e arrivando addirittura a provocarlo: “Ma io qua vomito tutto. Mi sono anche trattenuta nel parlare di lui perché sono una signora”. Il caso sta quindi montando sempre di più, al punto che in molti sui social sospettano che dietro possa esserci lo zampino di Alfonso Signorini: quale miglior modo di alzare ulteriormente lo share se non riuscendo a portare Briatore in prima serata al GF Vip?

