Verissimo, un caso per Silvia Toffanin: “Non ci sarà”, chi le dà buca prima della messa in onda

03 ottobre 2020 a

a

a

Can Yaman non ci sarà a Verissimo oggi pomeriggio, sabato 3 ottobre. La notizia ha mandato in tilt i fan dell’attore turco, che oggi si aspettavano di vedere la serie in cui è protagonista (DayDreamer) e poi l’intervista con Silvia Toffanin. E invece pare che andrà in onda soltanto la settimana prossima, nella puntata del 10 ottobre: in questa grande spazio per Gabriel Garko, che svelerà tutti i dettagli del suo coming out iniziato al Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda Can Yaman, negli scorsi giorni è stata molto chiacchierata la sua presenza in Italia: prima è stato a Roma per registrare una puntata di C’è Posta per Te che verrà trasmessa a gennaio 2021, poi è volato a Milano per l’intervista con la Toffanin. Si vocifera invece di un clamoroso no dell’attore turco a Barbara d’Urso, che avrebbe voluto ospitarlo a Domenica Live o a Live-Non è la d’Urso.

"Il sesso nella mia storia con Eva Grimaldi?". Gabriel Garko, l'ultima sconvolgente rivelazione: tutta la verità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.