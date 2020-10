La vita in diretta, "cosa è in grado di fare Alberto Matano": addio-Cuccarini, la sentenza di Maurizio Costanzo

03 ottobre 2020 a

Da qualche giorno è tornata su Rai 1 La Vita in Diretta, il programma ormai condotto dal solo Alberto Matano dopo la cacciata di Lorella Cuccarini. Una scelta difesa da Maurizio Costanzo. O meglio, Costanzo nella sua rubrica televisiva sul settimanale Nuovo contesta una lettrice che sostiene che il programma sia peggiorato dopo l'addio di Lorella. Nel dettaglio, la lettrice scriveva: "Quanto è triste Alberto Matano! A La Vita in Diretta mancano i sorrisi di Lorella Cuccarini, o, comunque, di una persona solare che dia brio al programma". Netta la replica di Maurizio Costanzo: "Non sono affatto d’accordo con lei. E’ vero che il sorriso della Cuccarini e la sua presenza spezzavano il ritmo al programma, ma Alberto Matano è capace di gestire al meglio i temi più seri e delicati, oltre che quelli leggeri", ha concluso. Insomma, Matano promosso a pieni, anzi pienissimi voti.

