Ballando con le Stelle, "vaiassa": Selvaggia Lucarelli insulta, Alessandra Mussolini le scaglia la mascherina. Finisce in disgrazia

Siamo a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1, la puntata è quella in prime time di sabato 3 ottobre. E in scena, ancora una volta, va lo scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, che ha seguito a stretto giro la tregua armata nello studio di Mara Venier, a Domenica In . Le due, dalla Carlucci, hanno nuovamente discusso animatamente, fino a quando la Duciona ha estratto una mascherina che portava l'immagine di un divieto di sosta, una protesta contro Selvaggia, a cui non voleva rispondere. Dunque, dopo aver indossato la mascherina, ecco che la Mussolini se la strappa e la lancia sul banco dei giurati. E la Lucarelli è schizzata: "Riprenditela, non è igienico fare così". "Non mi importa", ha replicato la Duciona. "Dovrebbe importartene, c'è una pandemia in corso. Se evitassi tutto quello che c’è intorno a te, l’esagerazione della quale ti circondi, potresti fare un ballo dignitoso, più onesto", ha picchiato durissimo la Lucarelli. E ancora, la Mussolini: "Cosa c’è attorno a me? Vedi volgarità? C’è solo voglia di divertirmi!". Dunque, Selvaggia è passata all'insulto: "Sembri una vaiassa". "Questo è grave", "Allora vai a ballare nei salotti viennesi". Cala il sipario sull'ultima brutale rissa.

