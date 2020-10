Domenica In, Mara Venier e il rimprovero: “Dove vai?”, l'ospite si alza e se ne va senza accorgersene

04 ottobre 2020 a

Mara Venier a Domenica In ha dato ampio spazio agli ospiti provenienti da Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci su RaiUno. La padrona di casa si è resa protagonista di un simpatico siparietto con Ivan Zazzaroni. Presente in studio, il giudice di Ballando ad un certo punto si è alzato improvvisamente e ha iniziato a lasciare lo studio, ma è stato bloccato dalla Venier: “Dove vai? Siamo ancora in diretta, non andiamo in pubblicità”. Allora Zazzaroni ha sdrammatizzato con una battuta: “Devo andare a lavorare, dai!”. Inoltre la conduttrice di Domenica In ha conversato con Guillermo Mariotto, che ha svelato da cosa deriva la sua indecisione di votare con le palette: “Io ancora conto con le dita, nel senso che per tenere un bilancio onesto delle votazioni mi faccio i conti con le mani mentre gli altri giudici girano le palette”.

