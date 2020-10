Domenica Live, Michele Cucuzza trasformista: in versione Achille Lauro lascia tutti a bocca aperta

Francesco Fredella 04 ottobre 2020 a

Dimenticatelo in giacca e cravatta. Quella postura corretta da mezzobusto impeccabile è solo un ricordo del passato in Rai, prima al Tg2 e poi a La vita in diretta. Michele Cucuzza, dopo il suo Gf vip, viene riscoperto dai giovanissimi e sui social vola in alto.

"Gregoraci leader. Briatore? Reazione pazzesca": Gf Vip, Michele Cucuzza bastona mister Billionaire

Così quando accetta la trasformazione in Achille Lauro, a Domenica Live, è un tripudio di visualizzazioni. Una vera impennata che gli fa onore. Bravo, Michele.

