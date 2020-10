Che tempo che fa, "addirittura Di Ruba": la bassezza di Luciana Littizzetto contro Lega e Matteo Salvini

05 ottobre 2020 a

Siamo a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3, la seconda puntata dell'anno, quella di domenica 4 ottobre. E la comica, nel suo monologo, ne ha per tutti: Donald Trump, le statue a forma di pene in Marocco, il ministro Vincenzo Spadafora e chi più ne ha più ne metta. Non poteva mancare, ovviamente, un attacco alla Lega e a Matteo Salvini, va da sé, siamo pur sempre a Che tempo che fa. E così ecco che la Littizzetto tira in ballo il Carroccio per la vicenda dei commercialisti indagati: "Ma quanti commercialisti ci sono nella Lega? Ne assumono a sacchi? Ce ne sta addirittura uno che si chiama Di Ruba", conclude la Littizzetto. Il "siluretto" a Salvini è servito. Come sempre.

