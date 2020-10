Grande Fratello Vip, Dayane Mello seduta sul cuscino in mutandine? Inquadrata così: roba (troppo) spinta

05 ottobre 2020 a

Dayane Mello è senza ombra di dubbio una delle concorrenti più avvenenti e provocanti di questa edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La modella brasiliana non ha alcuna remora nel mettere in mostra il proprio corpo, d’altronde ci lavora. E così durante le feste nella casa non teme di lanciarsi in balli spinti o striptease, ma a far scalpore stanotte è stata la regia del GF Vip, che ha “indugiato” pericolosamente sul lato B di Dayane. Quest’ultima era seduta su un cuscino in mutandine ed era chinata verso l’altro letto, dove dormivano Tommaso Zorzi e soprattutto Francesco Oppini, con il quale la Mello sta flirtando negli ultimi giorni. Tra i due c’è una certa intesa, ma lui ha posto dei paletti perché ha una fidanzata che lo aspetta fuori dalla casa.

