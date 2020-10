Che tempo che fa, Giovanni Floris: "La terrificante risposta al sondagigo di Pagnoncelli", perché siamo un Paese senza speranza

05 ottobre 2020 a

a

a

Siamo a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio su Rai 3, la puntata è quella di domenica 4 agosto. Ospite d'onore è Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì su La7. E da Fazio presenta il suo ultimo libro, L' alleanza. Noi e i nostri figli: dalla guerra tra i mondi al patto per crescere (edizioni Solferino), un pamphlet in cui il giornalista ragiona sulla necessità di modificare i rapporti tra le generazioni nel nostro Paese. Si parla del momento in cui gli "anziani" dovrebbero farsi da parte, e ragionando con Fazio, Floris spiega: "Dal punto di vista pratico sta a noi, quando inizia a far male la schiena... quando smetti di giocare a calcetto. Siamo un paese di anziani, siamo tantissimi, votiamo solo le persone che fanno cose per anziani. Facciamo vincere o perdere le elezioni a chi promette di darci uno o due mesi in più di pensioni. E intanto molti ragazzi non trovano lavoro e non possono comprare casa".

Capito Roberto Burioni? Si ritira dalla tv, ma con la “seconda ondata” torna pure lui: quando Fabio Fazio chiama...

Dunque, Giovanni Floris propone: "Qua serve un'alleanza: nessun sistema che fa comodo a chi comanda smette di essere tale perché sono buone le persone che lasciano andare qualcosa. Ma i giovani non si ribellano perché non si vedono in chiave politica, non si vedono come un soggetto collettivo: talmente sono abituati ad essere messi da parte che prima erano resilienti, ora si stanno adattando". Il conduttore di DiMartedì, poi, cita un esempio emblematico: "C'è una risposta di un sondaggio di Nando Pagnoncelli che è terrificante: quando chiedi ai ragazzi tra i 15 e i 35 anni se preferiscono che lo Stato smetta di dare qualcosa ai genitori e ai nonni e piuttosto lo dia a loro, rispondono no. La ragione? Loro pensano che se li danno al nonno bene, se invece se quei soldi li tiene lo Stato a noi non arriva nulla", conclude Floris, tracciando l'identikit di un Paese che, in effetti, appare senza speranza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.