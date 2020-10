Grande Fratello Vip, tra poche ore irruzione di Flavio Briatore: anticipazioni-bomba, per Elisabetta Gregoraci si mette malissimo

05 ottobre 2020 a

Flavio Briatore irrompe al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che vede la sua ex Elisabetta Gregoraci grande protagonista. Nella scorsa puntata la showgirl calabrese non ha nascosto delusione per gli attacchi a mezzo stampa ricevuti dall’ex marito: “Ma io qua vomito di tutto, sono stata una signora nei suoi confronti”. Effettivamente la Gregoraci ha sempre parlato con rispetto di Briatore, lamentando solo alcune mancanze affettive, di certo non materiali. Fatto sta che stasera - lunedì 5 ottobre - l’imprenditore del Billionaire farà recapitare una sua lettera ad Elisabetta: chissà se stupirà tutti mettendo fine a questa diatriba che è diventata pubblica o se invece getterà altra benzina sul fuoco. Anche perché gli altri programmi di Mediaset hanno iniziato ad invadere la vita privata della Gregoraci, che di certo non sarà felice di scoprire che qualcuno è andato a pescare addirittura un fidanzato che ha avuto dopo la fine del matrimonio con Briatore.

