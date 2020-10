Uomini e donne, "spogliati". Roba da censura: Tina Cipollari ordina al cavaliere di denudarsi (e lui lo fa)

05 ottobre 2020 a

Robe da matti a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, dove nella puntata di lunedì 5 ottobre il protagonista indiscusso è stato il cavaliere Michele, finito al centro delle attenzioni di ben tre dame: Roberta, Carlotta e Lucrezia. Un successone, tanto che anche Tina Cipollari si è "interessata" a lui. Dunque lo ha chiamato a sè, lo ha insomma fatto avvicinare. E una volta che Michele era davanti alla Cipollari, ecco la clamorosa richiesta della dama: spogliati. Già, gli ha intimato di aprirsi la camicia per mostrare gli addominali. "Sei andato davvero a ruba - ha commentato sorniona la Cipollari -. Slacciati la camicia, tanto per vedere che cìè sotto...". Dunque, dopo aver ispezionato il fisico, la Cipollari ha commentato: "Posso lasciarti anche io il mio numero?". Insomma, promosso a pieni voti.

