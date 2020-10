Grande Fratello Vip, rissa furibonda tra Tommaso Zorzi e Adua: "Lui gay?", "Pessima attrice", caos nella notte

06 ottobre 2020 a

a

a

Tommaso Zorzi ancora al centro di una litigata. Questa volta l'influencer concorrente del Grande Fratello Vip, programma di Canale 5 andato in onda lunedì 5 ottobre, ha avuto una accesa lite con Adua Del Vasco. I due concorrenti avevano già litigato durante la diretta condotta da Alfonso Signorini, poi la discussione è proseguita nella notte, con insulti e accuse reciproche. Adua ha ammesso di aver detto che Massimiliano Morra sarebbe gay, chiedendo scusa a tutti.

"E il bigliettino?". Oppini, che imbarazzo: Signorini lo mette alle strette sul flirt con Dayane Mello





Tommaso però sostiene che l’attrice avrebbe detto la stessa cosa a lui in albergo, prima di entrare nella casa. Lei si difende, ammette di aver incontrato Zorzi in albergo, ma non di aver parlato di Massimiliano. Ed ecco che volano stracci. “Sei una pessima attrice” ha sbottato lui. “Mi stai usando, non te lo permetto” ha replicato la ex di Gabriel Garko dando vita a una litigata tuttora in corso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.