Tagadà, stop per Tiziana Panella: "Necessari controlli sanitari". Psicosi-coronavirus e mistero: che succede?

"Necessari i controlli sanitari". Con questa motivazione La7 annuncia su Twitter l'assenza di Tiziana Panella e Tagadà, che oggi martedì 6 ottobre, non andranno in onda come invece di consueto. "Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari - cinguetta la rete di Urbano Cairo - La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di non mandare in onda il consueto appuntamento con Tagadà di Tiziana Panella". Una scelta alquanto insolita che solleva qualche dubbio. Proprio ieri la sede del quotidiano La Stampa è stata evacuata a causa della positività del direttore Massimo Giannini al coronavirus. Sarò dunque un caso che anche il programma di La7 abbia interrotto la programmazione? Forse.

