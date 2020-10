Alessandra Mussolini, incidente a Ballando con le stelle: “Non solo giramenti di testa”, rischia l'abbandono

06 ottobre 2020 a

“Sto meglio, domani torno a provare per essere pronta per sabato”. Alessandra Mussolini è intervenuta a La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su RaiUno, e ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute dopo l’incidente di cui è stata vittima durante le prove di Ballando con le stelle. La duciona ha riportato dei danni al naso in seguito ad una caduta ed è stata trasportata in una clinica romana: per fortuna niente di rotto, ma tanto spavento e dolore per la botta presa. Non è ancora sicuro che la Mussolini possa scendere in pista sabato prossimo: anche se ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, allo stesso tempo ha rivelato di avere dei giramenti di testa oltre che un forte dolore al naso che la limiterebbero nell’esecuzione delle coreografie con il suo maestro Maykel Fonts.

