DiMartedì, Pietro Senaldi mette alle corde Pierpaolo Sileri: "Chi sono questi morti da coronavirus? Che età hanno?"

Pietro Senaldi incastra il governo. Il direttore di Libero, ospite a DiMartedì su La7, non ci va per il sottile: "Io sono disposto a tutto, però voglio sapere dall'esecutivo chi sono i morti che ogni giorno abbiamo nel bollettino del coronavirus. Quando si sono ammalati? Che età media hanno?", chiede nel salotti di Giovanni Floris. Poi Senaldi sterza sull'attualità, ossia sull'intenzione di Giuseppe Conte e compagni di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio.

Anche qui il direttore mette in serie difficoltà i giallorossi, rappresentati in studio da Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute : "Perché siamo in emergenza se siamo meglio degli altri Paesi che invece non lo sono?". Secondo Senaldi l'esecutivo è stato colto di sorpresa nonostante la seconda ondata fosse prevista: "Il governo è andato in vacanza con la speranza di aspettarsi altro a settembre ottobre". Eppure è scivolato nell'ennesimo flop. Flop che ammutolisce Sileri.

