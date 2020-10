Fuori dal Coro, lo sfogo di Rita Dalla Chiesa contro il Vaticano: "Suora abusata? Mi fa schifo, credono di fregarsene della giustizia"

07 ottobre 2020 a

"Il Vaticano è un'entità a parte che crede di essere fuori da ogni regola". Rita Dalla Chiesa, in collegamento con Fuori dal Coro su Rete Quattro, non le manda di certo a dire. Il tema del dibattito alimentato da Mario Giordano è la suora violentata nella Santa Sede.

"Un fatto disgustoso, mi limito a questo perché in realtà provo altro", liquida la giornalista che poi aggiunge: "Il Vaticano crede di fregarsene della giustizia". Per la Dalla Chiesa è inaccettabile tutto questo, "mi fa schifo". Poi il pensiero va ai missionari e a coloro che davvero si sacrificano per gli altri e vivono in miseria.

