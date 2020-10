Ballando con le Stelle, telefonata di Milly Carlucci: "C'è una novità...", clamoroso a Storie Italiane

Francesco Fredella 07 ottobre 2020 a

Adesso può tirare un sospiro di sollievo: Samuel Peron torna in pista per Ballando con le Stelle. A Storie italiane, il programma di Rai condotto da Eleonora Daniele, annuncia l’ultimo tampone negativo. Una bella notizia che tutti aspettavamo. Il vero scoop arriva però quando telefona Milly Carlucci. “Peron ballerino per una notte”.

E non sarà solo, ma con la padrona di casa. “Sono preoccupata perché Peron è un ballerino molto esigente”, dice la conduttrice della trasmissione di viale Mazzini. “Sono felicissima che Samuel torni da noi”, continua Milly. A Ballando con le stelle, che sta spopolando come ascolti, torna il sereno dopo gli intoppi iniziali.

