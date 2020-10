Striscia la Notizia bastona Alfonso Signorini: fin dove si spinge su Dante Alighieri. Risultato? Maxi-gaffe

07 ottobre 2020 a

a

a

“Non potevamo esimerci dal mostrarvi una cantonata culturale di Alfonso Signorini”. Striscia la Notizia ha deciso di fare le pulci al conduttore del Grande Fratello Vip che, nel corso della puntata di lunedì 5 ottobre andata in onda su Canale 5, ha commesso una piccola gaffe sulla Divina Commedia. Ficarra e Picone hanno lanciato il servizio del tg satirico di Antonio Ricci in cui si vede Signorini ringraziare Guenda Goria perché “tu non lo sai ma ci hai fatto un regalo enorme quando hai parlato della meravigliosa storia d’amore di Paolo e Francesca di Dante, sesto canto dell’inferno”. “Ma no - è il commento dei conduttori di Striscia - la loro storia è nel quinto canto, che errore. Eppure, Alfonso, tu dovresti saperlo bene dato che il Grande Fratello è tutto una commedia”. Poi lo stacco sul classico meme di Emilio Fede che esclama “che figura di m…”.

Striscia, la gaffe di Signorini: ecco il video

Completino in pelle nera, così prima della diretta: foto da dietro le quinte di Striscia, le Veline da censura | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.