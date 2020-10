Striscia la Notizia, lo "strano" servizio su Paolo Del Debbio: "Avete notato che...", come gode mister Dritto e Rovescio

07 ottobre 2020 a

a

a

Del nuovo look di Paolo Del Debbio ne abbiamo già parlato più volte: ha perso una ventina di chili, occhialetto nuovo, barbetta alla George Clooney. Un figurino, insomma, una trasformazione avvenuta nel corso dell'estate. E le voci suggeriscono che dietro la mutazione del conduttore di Dritto e Rovescio, il programma del giovedì sera in onda su Rete 4, ci sia una donna, ragioni di cuore . Chi lo sa. Tant'è, qui si parla di altro. Si parla di Striscia la Notizia, che nella puntata in onda su Canale 5 martedì 7 ottobre, a Del Debbio, ha dedicato un intero servizio. La ragione? Il tg satirico di Antonio Ricci ha "ravvisato" una clamorosa somiglianza tra mister Dritto e Rovescio e niente meno che a Harrison Ford, il mitico attore di Hollywood. Voi cosa ne pensate?

Striscia, Del Debbio come Harrison Ford: il servizio

"Disgraziati in una casa, una roba vergognosa". Ezio Greggio, l'impensabile e violentissima critica a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.