Oggi è un altro giorno, gaffe-coronavirus per Paolo Bonolis? Scintille con la Bortone: "Non mi tocco", "Addirittura?"

07 ottobre 2020 a

a

a

Paolo Bonolis è incappato in una gaffe che si è trasformata in accesa polemica a Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1. Il celebre presentatore di Mediaset è uno showman di comprovata qualità ed esperienza, eppure è incappato in uno scivolone in diretta che non è affatto passato inosservato: dopo aver fatto il suo ingresso in studio, Bonolis ha stretto la mano alla Bortone. Quest’ultima non ha nascosto l’imbarazzo per il gesto che va contro le regole di contenimento del rischio di contagio da coronavirus. “Ovviamente non mi toccherò il naso e la bocca dopo averti stretto la mano”, ha dichiarato la conduttrice di Rai 1 per uscire da una situazione scomoda. “Addirittura”, ha replicato Bonolis che evidentemente non si è reso conto del gesto. “Eh no, le regole Covid…”, le ha ricordato la Bortone. E allora il volto di Ciao Darwin l’ha buttata sullo scherzo: “Zitta… zitta”.

“Non so se ne uscite vivi”. Paolo Bonolis, battesimo di fuoco per Seconda Linea: Giuli e Fagnani avvisati | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.