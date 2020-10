Temptation Island, Speranza "morta dentro". Umiliazione pubblica: Alberto, effusioni spinte in piscina

08 ottobre 2020 a

a

a

"Dentro mi sento morire". Speranza continua la sua "via Crucis" sentimentale a Temptation Island e quando Alessia Marcuzzi e gli autori le mostrano le imprese del fidanzato Alberto con la tentatrice Nunzia, tra quasi baci, abbracci, carezze ed effusioni spinte in piscina, la ragazza ha un crollo emotivo: "Lui mi sta mancando di rispetto. Mi manca l’aria".

"Ora fai l'uomo". Lei? Ha scoperto le corna per caso a Temptation: cosa si lascia scappare il fidanzato, un disastro

Tuttavia, nessuna intenzione di chiedere un falò di confronto immediato, nonostante ci siano tutti i presupposti. "Non giudicherò né i tuoi tempi né i modi", l'ha rincuorata la Marcuzzi, comprensiva. "Ad oggi devo avere un quadro completo. Non posso uscire da qua e fare decidere ancora una volta a lui. Io mi sono sempre sottovalutata ma questa volta questa cosa me la devo risolvere io", ha spiegato Nunzia, quasi senza parole. "Io mi vergogno Ale, mi vergogno proprio. Ma chi sei? Chi eri? Io dentro sto male ma non riesco a spiegarlo". Di tutt'altro umore Alberto, che al falò si sfoga con la Marcuzzi: "Mi sento rinato. Sto ritrovando serenità. Sto tornando a sorridere". L'epilogo della coppia sembra scritto, ma occhio a clamorosi colpi di scena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.