Ciao Darwin, "televisione trash?". Lo sfogo di Paolo Bonolis: come zittisce i detrattori

Si toglie dei sassolini dalle scarpe, Paolo Bonolis. Lo fa ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai 1, dove il conduttore Mediaset si è sbottonato sulla sua carriera e sulla sua vita privata. E, in particolare, si è difeso dalle accuse di fare una televisione trash, soprattutto con Ciao Darwin, programma spesso criticato per la sua volgarità e sfacciataggine. "Non è un prodotto trash, ma racconta il trash", ha puntualizzato Bonolis. "Racconta quello che viviamo tutti quanti noi facendo finta che sia una realtà comprensibile", ha rimarcato. E ancora, ha aggiunto: "Alcuni prodotti che ho fatto non sono trash, ma sono privi di ipocrisia", ha concluso con orgoglio.

