Striscia la Notizia, "non era abbastanza?": coronavirus, cannonata contro Jole Santelli

08 ottobre 2020 a

a

a

Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce, ancora una volta, Jole Santelli, governatore della Calabria, già in passato "pizzicata" dal tg satirico di Canale 5 per il modo scorretto in cui indossava la mascherina contro il coronavirus. E la banda di Antonio Ricci, nella puntata in onda il 7 ottobre, ha dedicato alla Santelli un ulteriore servizio, piuttosto pungente, dal titolo "la figuraccia di Jole Santelli". Striscia, nell'introdurre il video sul sito, scrive: "Non paga di alcune sue precedenti performance (...) la governatrice della Calabria Jole Santelli ha deciso di concedere il tris: ecco un video che la ritrae scatenarsi in alcuni balli popolari senza rispettare il distanziamento e - ovviamente - senza mascherina, per di più in un luogo chiuso", concludono da Canale 5.

Striscia, il servizio su Jole Santelli

Fin dove si spinge su Dante Alighieri. Risultato? Maxi-gaffe di Alfonso Signorini (e Striscia la bastona)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.