Grande Fratello Vip, "lo ha ammesso": ecco chi è l'uomo (vip) di Elisabetta Gregoraci, Pretelli piomba nel dramma

08 ottobre 2020 a

a

a

Si parla ancora di Elisabetta Gregoraci, protagonista del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5, la casa in cui sta legando, e parecchio, con Pierpaolo Pretelli. Ma la ex di Flavio Briatore, fuori dalla casa, avrebbe un'altra storia. Con chi? Con tal Mr. Rain, un rapper che ha conosciuto durante Battiti Live, il programma che la Gregoraci conduce: sarebbe stato lui ad inviare l'aeroplano sulla casa del Gf Vip con lo striscione "sei l'epicentro del mio terremoto". E a fare il nome di Mr. Rain è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ospite ad Ogni Mattina ha ribadito: "Lei all’interno della Casa ha ammesso che fuori ha un flirt, un amore, quindi: l’aereo, quelli di Battiti Live che mi hanno detto questa cosa… 1+1 fa 2", ha tagliato corto. E ancora: "Per cui lei ha riconosciuto che fuori ha uno e glielo ha detto anche in faccia a questo povero disgraziato di Pretelli che è come sotto un treno". Insomma, l'uomo della Gregoraci sarebbe questo Mr. Rain. Si attendono conferme o smentite.

"Non mi rompere più il ca***". La Gregoraci trova Pierpaolo seminudo a letto con Guenda e impazzisce: dramma per la Ruta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.