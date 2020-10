Grande Fratello Vip, Paolo Brosio: "Ho sconfitto il coronavirus", un ingresso a sorpresa

09 ottobre 2020 a

a

a

Paolo Brosio è pronto a entrare nella casa del Grande Fratello Vip. "Finalmente sono guarito, ho sconfitto il Covid. E' arrivato l'esito del doppio tampone ed è negativo!", è stato lui stesso a dare la notizia attraverso l'Adnkronos. Il giornalista era ricoverato dal 16 settembre all'Istituto clinico Casal Palocco di Roma, perché aveva contratto il coronavirus pochi giorni prima dell'inizio del reality. Il giornalista ha rivelato di dover fare qualche giorno di recupero perché è ancora spossato, poi sarà pronto per varcare la porta rossa della Casa. "Finalmente torno a vivere, è stato un incubo, sono stato chiuso in isolamento per 25 giorni - ha raccontato -. Grazie a Dio non ho avuto problemi respiratori, solo una tosse secca, dissenteria e un po' di febbre. Ora mi sento benissimo". Dopo la fase più critica, Brosio finirà il periodo di convalescenza a Frascati: "Sarò alloggiato in un albergo che si trova vicino a Cinecittà dove spero ci sia anche un centro termale".

"Io Lucifero lo conosco bene". GF Vip, una valanga: chi sono davvero Adua e Morra, cosa non torna sull'Ares Gate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.