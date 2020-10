Sanremo Giovani, tra i cantanti c'è Francesco Monte. Ma anche altri ex di Amici e X Factor

09 ottobre 2020 a

Tra i cantanti in gara a Sanremo Giovani 2021 c'è anche Francesco Monte, modello ed ex tronista di Uomini e Donne. Il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di fare il cantante e adesso ci prova con il singolo "Andiamo avanti", il secondo dopo "Siamo già domani". Sono 61 i cantanti in corsa e tra di loro ci sono anche altri ex concorrenti di talent show. C'è Giulia Molino, ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, con il brano Napules. Ma ci sono anche due ex di X Factor, Martina Attili, che è in gara con la canzone "Più potenti del mare"; e i Sierra, il gruppo che ha partecipato all’ultima edizione nella squadra di Samuel. Il loro brano si intitola "Mezze lune". I 61 cantanti di Sanremo Giovani 2021 sono divisi in 53 cantanti solisti e otto gruppi. Prossima tappa le audizioni dal vivo il 19 e 20 ottobre a Roma. Poi toccherà ad AmaSanremo e infine ci sarà la finalissima per scoprire quali saranno le Nuove Proposte che approderanno sul palco dell’Ariston.

Amadeus “Sanremo è una certezza, si farà”

