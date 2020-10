Stasera Italia, Vittorio Sgarbi e l'incubo lockdown: "Non date il numero dei contagiati, date il numero dei morti"

09 ottobre 2020 a

"È ora di finirla con il terrorismo dei morti che non ci sono. Non date il numero dei contagiati, date il numero dei morti". Questo un momento del passaggio dell'intervento rabbioso di Vittorio Sgarbi a Stasera Italia, in onda su Retequattro e condotto da Barbara Palombelli. Nel più puro stile del critico d'arte, Sgarbi ha criticato i modi con cui vengono date le notizie del bollettino del coronavirus.

"Dite la verità. L'Italia non è un modello: è un modello di paura, di terrorismo", ha gridato Sgarbi parlando degli ultimi numeri sul coronavirus. "Chi parla mai di epatite C: un milione e mezzo di contagiati e muoiono molte più persone è ora di finirla col terrorismo dei morti contagiati", ha spiegato Sgarbi.

