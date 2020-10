Striscia la notizia, le veline Mikaela Naeze e Shaila Gatta "supersexy": abito inguinale e slip in vista, senza censura

10 ottobre 2020 a

"Shaila e Mikaela supersexy". A Striscia la notizia le veline danno spettacolo e Antonio Ricci gongola. Tra i video più visti sul sito del tg satirico di Canale 5 c'è la "compilation" dei balletti e dei backstage di Shaila Gatta (la velina mora) e Mikaela Naeze Silva (la velina bionda), con alcuni momenti decisamente piccanti sfuggiti alla censura.

D'altronde, i balletti sinuosi delle due star femminili, sopra il bancone e nella sala prove, sono difficilmente controllabili e i vestitini (tra top, minigonne, e abiti inguinali) non aiutano certo a evitare sorprese piccanti. Un piccolo esempio? Quando Shaila e Mikaela si abbandonano a evoluzioni scatenate (con slip in bella vista) in un abito ad effetto incendiario (in tutti i sensi).

