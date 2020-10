Che Tempo Che Fa, colpo basso a Fabio Fazio: "Spazio minuscolo per la Littizzetto", anche Maurizio Costanzo costretto a intervenire

11 ottobre 2020 a

Critiche a Che Tempo Che Fa, il programma di Rai3 condotto da Fazio Fazio. Nel mirino di un telespettatore ci finisce Luciana Littizzetto. Perché? "Dire le cose come stanno a prescindere dal personaggio a cui si rivolge: è questo la più grande qualità di Luciana Littizzetto. […] Peccato che la televisione le dedichi uno spazio minuscolo a Che tempo che fa" scrive Gianfilippo da Roma, che ha deciso di rivolgersi direttamente a Maurizio Costanzo e la sua rubrica per il settimanale Nuovo. Un'osservazione che però Costanzo non condivide: “E’ giusta, anche nei tempi”, liquida la questione il marito di Maria De Filippi spezzando una lancia a favore della trasmissione di viale Mazzini.

"Finto modesto con valletta semi-muta: un maschilista". Caos in Rai: Tiziana Ferrario massacra Fabio Fazio (e Littizzetto)

