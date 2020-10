Federica Panicucci a Mattino 5, la disabile stuprata: "Ma com'è potuto accadere?", sconcerto in diretta

12 ottobre 2020 a

Una Federica Panicucci sconvolta a Mattino 5. Si parla della disabile stuprata in una struttura privata a Enna, durante il lockdown, da un operatore sanitario e rimasta in cinta. "Una disabile psichica e fisica - sottolinea la conduttrice Mediaset -, ma insomma ci si domanda: come è potuto succedere tutto questo?".

L'imbarazzo delle autorità è evidente, e il direttore sanitario della struttura siciliana Michelangelo Condorelli ha provato a spiegare: "Delle persone non ti puoi fidare fino in fondo non puoi rispondere del loro livello di equilibrio psichico". Il presunto responsabile della violenza, che ha confessato, secondo Condorelli era "una persona stimata" dal punto di vista professionale. "La ringrazio - ha salutato il suo ospite la Panicucci - perché ci mette la faccia si assume le sue responsabilità e non è da poco".

