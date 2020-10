Grande Fratello Vip, preoccupazione per Myriam Catania: test di gravidanza prima di essere eliminata

Francesco Fredella 13 ottobre 2020 a

Si salvano Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Ma Myriam Catania viene eliminata dal Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini - durante la nona puntata del "Grande Fratello Vip 5" - cerca di far ragionare la Catania (nipote di Simona Izzo) che voleva abbandonare il gioco alcuni giorni fa in preda ad una sorta di attacco d’ansia. Poi tutto è cambiato. “Mi sono lanciata in questo gioco e mi sono divertita ma il mio posto non è qui!” ammette Myriam.

“Io so che il pubblico mi ha capita, mi vuole bene, spero di aver fatto capire loro tutto questo. Perciò decido di affidarmi a loro perché so che mi porteranno da mio figlio. Se così non sarà rimarrò qui fino a quando vorranno loro!”, continua l’ex concorrente del Grande vip. La settimana per lei è stata turbolenta: le sue nausee hanno tenuto banco nella casa a tal punto che si era pensato a test di gravidanza, dopo che lei stessa aveva fatto questa rivelazione ai coinquilini.

