Striscia la notizia, Maria De Filippi e la gaffe in diretta a Domenica In con Mara Venier: "Quando tu..."

13 ottobre 2020 a

a

a

La gaffe di Maria De Filippi a Domenica In è sfuggita a tutti, in primis a Mara Venier, ma non a Striscia la notizia. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci infierisce sullo strafalcione della regina di Mediaset (loro compagna di rete, ma non si guarda in faccia a nessuno) ospite per una domenica nel salotto di Raiuno.

"Si sposti, con lei niente fotografie". De Filippi atomica a Domenica In, il primo incontro con Costanzo: Venier a bocca aperta

Chiacchierando con l'amica Mara, Maria si concede uno strafalcione: "Quando tu mi dissi che tutte e due abbiamo un marito ingombrante…". Riascoltata la frase, fa effettivamente sorridere. L'espressione corretta, ovviamente, sarebbe dovuta essere "tu mi dicesti". Peccati imperdonabili, suggerisce Striscia, soprattutto in tv.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.