Storie Italiane, Vladimir Luxuria: "Non sarò mai in grado di farlo", una frase struggente sui suoi genitori

Da sempre difende i più deboli. Ora, Vladimir Luxuria, che è spesso negli studi di Eleonora Daniele, torna su Rai 1 a Storie italiane. Si commuove dopo aver visto un filmato dedicato a lei e alla sua famiglia. “Noi figli e figlie saremo sempre a debito nei confronti dei nostri genitori. Mio papà e mia mamma hanno lavorato tantissimo e non hanno fatto mancare mai nulla a noi, che siamo cinque figli”, racconta. La storia di Vladimir, foggiana di origine, è uguale a quella di tante altre persone che provengono da una famiglia molto comune. Mille sacrifici per studiare all’università a Roma iniziando la carriera artistica tra tv e teatro. “Mio padre ha fatto l’autotrasportatore. Durante i suoi viaggi lunghissimi, ha rischiato spesso la vita a causa di colpi di sonno…”. Poi conclude: “Con loro sarò sempre in debito. Non sarei mai in grado di risarcire fino in fondo tutto quello che hanno fatto per me”.

