CartaBianca, il pericoloso ritorno di Flavio Insinna: quel pesantissimo precedente (con Striscia la Notizia)

Un ritorno... pericolosissimo a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. Infatti, nella puntata di martedì 13 ottobre, ecco che tra gli ospiti annunciati spunta Flavio Insinna, il conduttore de L'Eredità, il programma di Rai 1. Un ritorno pericoloso perché? Presto detto, il celeberrimo precedente risale al 23 marzo 2017, quando Insinna si presentò a un toccante monologo che presto diventò virale e piacque molto alla sinistra. "Io sto con gli oppressi", questo il messaggio che il conduttore fece passare. E dopo quel messaggio, contro di lui si scatenò la durissima campagna di Striscia la Notizia, che rivelò alcuni fuorionda dell'Insinna furioso con i concorrenti di Affari Tuoi, il programma dei pacchi che conduceva all'epoca. La campagna si protrasse a lungo e con effetti spiacevoli per Insinna. Per inciso, il conduttore tornò a CartaBianca anche a maggio del 2017 per dare qualche spiegazione circa quei fuorionda. E tornerà a CartaBianca anche stasera: occhio a quel che dice, Striscia è pronta a scatenarsi un'altra volta.

