Storie Italiane, la denuncia di Eleonora Daniele: "Vittima di bullismo" dopo il caso Fedez-Ferragni

Eleonora Daniele si è scusata con Fedez e Chiara Ferragni. Dopo averlo fatto su Twitter, la giornalista ha affrontato l’argomento a Storie Italiane, su Rai 1, con grande professionalità e chiarezza. “Ieri pomeriggio mi sono scusata sui social, lo faccio anche oggi in diretta senza nessuna polemica”, ha detto in diretta. Ieri la Daniele aveva parlato degli influencer e del caso Fedez- Ferragni a proposito dell’emergenza Covid, sollevando la reazione del rapper. Che ha risposto con un video abbastanza forte nei confronti della giornalista. Nella serata di martedì 13 ottobre è arrivato il tweet della conduttrice. Poi il chiarimento in diretta.

“Lo sfogo del momento di ieri di Fedez sui social ha scatenato, generato inevitabilmente una sorta di bullismo nei miei confronti. Un fenomeno che, lo sapete bene, è molto pericoloso. Noi ne parliamo tantissimo in questa trasmissione, combattiamo questo fenomeno, gli odiatori da tastiera, gli odiatori del web”, continua la giornalista. “Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questo senso, in questa battaglia. E magari questa battaglia la farà insieme a noi perché so che Fedez è molto attento a questi temi, è un ragazzo intelligente e sono sicura che non vuole questo tipo di reazioni. Spero che un giorno possiamo fare una bella intervista e raccontare le cose belle che fate. E allora ciao, ci rivedremo nei social”, ha concluso.

