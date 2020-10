Striscia la Notizia, veleno su Bianca Berlinguer: "Non la punzecchia solo Mauro Corona...", quello che non sapevamo

15 ottobre 2020 a

a

a

Sotto a chi tocca. Sotto in questo caso a Bianca Berlinguer, finita nel mirino di Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 14 ottobre. Già, è propri lei, la conduttrice di CartaBianca su Rai 3, la protagonista della famigerata rubrica "Fatti e Rifatti", in cui il tg satirico passa ai raggi X i vip alla ricerca di ritocchi e ritocchini. Nel servizio viene proposta la consueta carrellata di immagini, tutta dedicata ai siparietti con allusioni un poco spinte tra Mauro Corona e la Berlinguer, siparietti sospesi dopo il "gallina" gridato dallo scrittore. Infine, eccoci allo scanner-test. Il verdetto? Ovviamente positivo, "a quanto pare non è solo Mauro Corona a punzecchiare Bianca Berlinguer", commentano sornioni da Striscia la Notizia. Ecco quali sarebbero i ritocchini...

Striscia, Bianca Berlinguer a Fatti e Rifatti: il video

Ore 20.37, Striscia la Notizia: va in onda questa cosa, lo stacchetto delle Veline più estremo di sempre. Vietato ai minori | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.