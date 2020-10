Massimo Giletti a L'Aria Che Tira: "Un chiaro segno di debolezza della politica. Io sindaco?", una frase pesantissima

15 ottobre 2020 a

Massimo Giletti non conferma né smentisce la notizia sulla sua candidatura a sindaco di Roma. Il conduttore di Non è l'Arena, ospite a L'Aria Che Tira su La7, viene subito incalzato da Myrta Merlino: "È vero o no?". "Ho deciso di non parlare di questo", ha messo le mani avanti il diretto interessato che poi ha specificato: "Quando sarà il momento parlerò". Poi Giletti si sbottona e aggiunge qualche dettaglio ai rumors che circolano da giorni e che lo vedono in lizza con il centrodestra per il Campidoglio: "Che la politica cerchi un personaggio esterno al sistema è un segnale di debolezza in sé della politica. Quando sarà il momento parlerò". Un modo come un altro per dire che nulla è escluso, anzi.

Un'uscita però che spiazza e innervosisce il giornalista Antonello Caporale, anche lui ospite della Merlino: "Massimo dice, ma rimane lì. È un giornalista, ha detto che doveva dare una notizia e poi non ha fatto nulla". "Anche una non notizia è una notizia" controbatte Giletti sempre più indeciso sul da farsi al termine del suo contratto con La7.

