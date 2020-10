Orietta Berti a Storie italiane, piange con Eleonora Daniele: "Mio marito Ovaldo ha un problema, non può più seguirmi"

15 ottobre 2020 a

Ho fatto piangere Orietta Berti". Prova a sdrammatizzare, Eleonora Daniele, ma le emozioni a Storie italiane sono state davvero forti. La 77enne cantante emiliana è ospite in studio e quando la regia manda in onda le foto del marito Osvaldo non riesce a trattenere le lacrime: "Mio marito Osvaldo non mi segue più nei miei viaggi di lavoro - ha spiegato commossa -. Ha un problema agli occhi per il quale è stato operato diverse volte. Gli danno fastidio i rumori eccessivi e la troppa luce, non può fare viaggi faticosi. Al suo posto, però, mi segue nostro figlio Otis".





"Non riesco a non commuovermi quando vedo foto sue", si è poi quasi "scusata" per la commozione l'amatissima Orietta, che tesse le lodi del compagno di una vita intera: "Osvaldo mi ha sempre rispettata. E’ stato da subito un marito grande e un padre esemplare. Non l’ho mai sentito con la voce alterata. Non avrei potuto trovare un uomo migliore, il nostro è sempre stato un grande amore. Lui mi sa consigliare anche nel lavoro e non mi lascia mai sola, neppure nei momenti più difficili".

