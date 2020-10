Striscia la Notizia, "trovato il sosia di Silvio Berlusconi. È identico. Sanno tutti che è un maia... lino"

16 ottobre 2020 a

Striscia la Notizia ha scovato il sosia di Silvio Berlusconi. Il tg satirico di Canale 5 ha trovata una statuetta di un museo pre-colombiano del Messico: "Ma è identica al politico più piccante del panorama italico - commenta il servizio Salvatore Ficarra -. E in effetti visto che la statua è antecedente al 1492 potrebbe tranquillamente raffigurare Silvio da giovane". Ma il sarcasmo non finisce qui perché il conduttore prosegue: "Anche se l'ex presidente non ci sembra avere ascendenze azteche, lo sanno tutti che lui è un maia...lino". Poi le foto del leader di Forza Italia e del suo sosia vengono accostate e qualche somiglianza la si può effettivamente trovare.

