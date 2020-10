Storie Italiane, Eleonora Daniele bacchetta Sandra Milo: "Fermati", rischia il contagio in diretta

16 ottobre 2020 a

Una puntata non facile per Eleonora Daniele, che a Storie Italiane su RaiUno ha assistito ad una confessione molto pesante. Paolo Mengoli in lacrime ha rivelato di aver scoperto di non essere il padre biologico di sua figlia: la scena ha sconvolto e commosso anche Sandra Milo, che voleva abbracciarlo nonostante le restrizioni per il coronavirus. Ovviamente la conduttrice l’ha fermata, ricordandole che è sempre in vigore il protocollo sanitario e quindi non si è potuto fare uno strappo alla regola neanche per un momento così intenso e toccante. Poi la Daniele è tornata a parlare con la Milo delle sue recenti dichiarazioni riguardo ai figli mantenuti durante questo periodo complicato. L’attrice ha ribadito l’importanza di aiutarli fino a quando non trovano lavoro: “Anche io ho fatto dei sacrifici e sono contenta che i miei figli non li abbiano fatti”. Ma il cantante Mengoli ha posto una domanda scomoda: “Perché noi dobbiamo sempre capire loro quando loro non hanno intenzione di farlo con noi?”.

