Grande Fratello Vip, altra rissa tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi: la situazione sfugge di mano

Matilde Brandi contro Maria Teresa Ruta. E viceversa. Volano gli stracci al Grande Fratello Vip. “Mi ero alzata e le avevo detto ‘Sotterriamo l’ascia di guerra’. È partito male il nostro rapporto. Ho detto che sei stata vera, è una donna vera ed è coerente: l’incoerente sono io che non l’ho mai votata“, dice la Ruta durante un confronto di fuoco nella puntata di Canele 5 condotta da Alfonso Signorini.

Ma la Brandi attacca: “Maria Teresa non sei una vittima, non passare per vittima. Ma allora perché non mi voti? Perché vuoi passare per brava sotto gli occhi degli altri?“. La Ruta vuole spiegarsi: “Tu sei un’anima della Casa, ma non ho mai detto a nessuno di nominarti“. Poi interviene Guenda, che difende sua madre: “Io ti ho votata perché mi è dispiaciuto il gesto che hai fatto, quando mamma è venuto a stringerti la mano e tu non l’hai abbracciata“. E arriva il colpo finale della Brandi: “Non passare per vittima”.

