È sempre mezzogiorno, il ritardo di Antonella Clerici? Tutta "colpa" di Sergio Mattarella: occhio al palinsesto

Piccolo cambio di programma, o meglio di palinsesto, per Antonella Clerici ed il suo È sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1. La puntata di martedì 20 ottobre, rivela DiPiù Tv, infatti inizierà più di mezz'ora dopo rispetto al consueto, per la precisione alle 12.35 (il via, di solito, è alle 11.55). Tutta "colpa" di Sergio Mattarella. Infatti sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, martedì, verrà trasmessa in diretta la cerimonia delle onorificenze Omri, conferite a cittadini che si sono distinti durante il dramma dell'emergenza coronavirus. La cerimonia sarà trasmessa dalle 11.35, a cura del Tg1, e avrà una durata di circa un'ora. Insomma, per la Clerici uno slittamento temporaneo, di un solo giorno, e per il più nobile dei motivi.

